Vorbehalte in der EU gegen Patentfreigabe von Impfstoffen

Die USA schlagen eine Patenfreigabe von Covid-19-Impfstoffen vor. Die EU ist noch nicht überzeugt.

Wolfgang Kumm/dpa

Porto. Erst ein Bruchteil der Menschheit ist gegen Covid-19 geimpft. Wie können auch ärmere Länder rasch versorgt werden? Ein neuer Vorstoß aus den USA überzeugt viele EU-Staaten nicht.

Die EU sieht in dem US-Vorschlag zur Freigabe von Patenten keine schnelle Lösung für den weltweiten Mangel an Corona-Impfstoffen, will sich einer Diskussion darüber aber nicht verschließen.„Wir denken nicht, dass das kurzfristig eine Wunder