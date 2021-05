Für Armin Laschet gibt es keinen Plan B: "Mein Platz ist in Berlin"

Armin Laschet stellte klar, wo er hingehört.

Berlin. Hat Armin Laschet einen Plan B, um nach Nordrhein-Westfalen zurückzukehren, wenn er nicht Kanzler wird? Das sagt er dazu.

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet will unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl in Berlin bleiben. "Für mich ist klar: Mein Platz ist nach der Bundestagswahl in Berlin", sagte der CDU-Bundesvorsitzende der "Frankfurter Allgemeinen Zeitu