WHO erteilt chinesischem Hersteller Notfallzulassung: Sorgt das für mehr globale Gerechtigkeit?

China hat nach offiziellen Angaben bereits mehr als 200 Millionen Dosen Impfstoffe im eigenen Land verabreicht, darunter von Sinopharm, Sinovac und andere heimischen Herstellern.

dpa/Stephan Jansen

Genf. Die Weltgesundheitsorganisation hat der chinesischen Firma Sinopharm eine Notfallzulassung erteilt. Wo das Vakzin verabreicht werden soll.

Als erste chinesische Firma erhält Sinopharm eine Notfallzulassung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für ihren Corona-Impfstoff. Die Entscheidung teilte die WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag in Genf mit. Damit können UN-Org