Laschet will nach der Bundestagswahl in Berlin bleiben

Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Kanzlerkandidat der Union, im Bundesrat.

Wolfgang Kumm/dpa

Düsseldorf. Armin Laschet schafft Klarheit: Der NRW-Ministerpräsident beansprucht im Fall des Scheiterns seiner Kanzlerkandidatur kein „Rückfahrticket“ nach Düsseldorf.

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet will unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl in Berlin bleiben. „Für mich ist klar: Mein Platz ist nach der Bundestagswahl in Berlin“, sagte der CDU-Bundesvorsitzende der „Frankfurter Allgemeinen Zeitu