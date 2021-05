Zum Verbrechen hochgestuft: Kindesmissbrauch wird ab 2022 härter bestraft.

Patrick Pleul/zb/dpa

Berlin. Der Bundesrat beschließt eine Gesetzesänderung: Kindesmissbrauch gilt künftig als Verbrechen.

Kinder in Deutschland sollen künftig besser vor Missbrauch geschützt werden. Am Freitag billigte der Bundesrat in Berlin einen entsprechenden Gesetzesbeschluss des Bundestages. Wer Kinder sexuell misshandelt oder Bilder und Filme mit entspr