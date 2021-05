Osnabrück. Jeder zehnte tot aufgefundene Wolf in Deutschland ist illegal erschossen worden. Die Schützen entkommen meist unerkannt.

Es war ein Samstagabend im Juli des Jahres 2019: Ein Jäger erblickte auf dem Elbe-Seiten-Kanal bei Wittingen im Landkreis Gifhorn etwas im Wasser – ein Wolfskadaver, wie sich später herausstellen sollte. Um den Hals des Tieres hatte der Täter dreifach einen Draht geschlungen und diesen wohl auch durch mindestens eine Pfote getrieben.

Sollte der Transport des Kadavers so erleichtert werden? Oder am Draht ein Gegenstand befestigt werden, damit das tote Tier im Kanal versenkt werden konnte? Das ist Täterwissen. Wer aber dieser Täter ist, das wiederum weiß die Polizei nicht. Die Ermittlungen wurden ergebnislos eingestellt.

Carsten Rehder/dpa

Der Wolfsmord von Wittingen, so scheint es, ist das perfekte Verbrechen. Und er ist beileibe kein Einzelfall. So erschossen Unbekannte 2016 einen Wolf im Landkreis Cuxhaven. Ein dort ansässiges Wolfsrudel hatte nicht mehr nur Jagd auf Schafe, sondern auch auf Rinder gemacht.



War der Abschuss ein Fall von Selbstjustiz? Unklar. Auch hier stellte die Staatsanwaltschaft Stade die Ermittlungen ein. Gut ein Jahr später wurde noch ein Wolf aus dem Rudel erschossen. Der Täter blieb unbekannt, es habe keine konkreten Ermittlungsansätze gegeben, heißt es von der Polizei.

Mehr als jeder zehnte tot aufgefundene Wolf in Deutschland ist illegal getötet worden. 64 Tiere macht das mittlerweile insgesamt zurückgehend bis ins Jahr 1991. Das zeigen die Zahlen der offiziellen "Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf":

Sechs der illegalen Wolfstötungen fallen dabei in dieses Jahr. Nur in einem Bruchteil der Fälle war klar, wer geschossen hat – immer dann, wenn sich die Schützen freiwillig der Polizei gestellt haben.



So etwa nach einer Drückjagd ebenfalls im Jahr 2019 in Brandenburg: Ein niederländischer Jagdgast erschoss einen Wolf, der zuvor zwei Jagdhunde attackiert haben soll. Die Staatsanwaltschaft wollte das Verfahren eigentlich gegen Zahlung einer Geldauflage einstellen. Weil sich der Jäger aber weigerte zu zahlen, wird nun im Juni vor dem Amtsgericht in Potsdam verhandelt werden müssen.

Meinung Dirk Fisser

Es soll so etwas werden wie ein Musterprozess, von dem sich gerade Jäger rechtliche Klarheit erhoffen. Um die 1000 Wölfe sollen mittlerweile in Deutschland leben. Vor allem in den ostdeutschen Bundesländern sowie in Niedersachsen haben sich die Rudel angesiedelt. Konflikte mit dem Raubtier sind da programmiert. In wie weit dürfen sich Jäger – wie in dem konkreten Fall aus Brandenburg - wehren?



Den Schützen droht Gefängnis

Eigentlich ist es nämlich so: Ungeachtet der immer weiteren Ausbreitung des Wolfes in Deutschland ist er streng geschützt. Wer einen Wolf illegal tötet, dem drohen nach Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.

Auf manche Zeitgenossen scheint das aber keine abschreckende Wirkung zu haben. Allein in diesem Jahr wurden bereits vier Wölfe erschossen – die Fundorte lagen in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Das LKA in Dresden ermittelt. Ob dabei konkreten Hinweisen nachgegangen wird, oder mit einer baldigen Einstellung zu rechnen ist, war auf Anfrage zunächst nicht zu erfahren.

dpa/Patrick Seeger

Das Letzteres eintritt, dafür ist die Wahrscheinlichkeit jedenfalls relativ hoch. Da macht sich auch Marie Neuwald, Wolfsexpertin bei der Naturschutzorganisation Nabu, nichts vor. „Die Aufklärungsquote geht gegen Null“, beklagt sie. „Dabei ist ein illegaler Wolfsabschuss eine Straftat. Das müssen die Behörden endlich ernster nehmen. Die Aufklärung von Umwelt- und Artenschutzkriminalität muss endlich eine größere Rolle spielen.“



Wie hoch ist die Dunkelziffer?

Neuwald vermutet, dass es bei illegalen Wolfstötungen eine „enorme Dunkelziffer“ gibt. Immer wieder würden Raubtiere aus dem Monitoring verschwinden. Wer könnten die Täter sein? Sie wolle nicht spekulieren. „Aber der überwiegende Teil der gefundenen Wölfe wurde erschossen. Der Schütze hatte also vermutlich ein Jagdgewehr. Das muss aber nicht zwangsläufig heißen, dass er auch einen Jagdschein besitzt.“

Helmut Dammann-Tamke warnt vor einer Vorverurteilung der Jäger. Der Präsident der Landesjägerschaft in Niedersachsen und Vize-Präsident des Deutschen Jagdverbandes sagte: „Die überwältigende Mehrheit der Jäger hält sich an Recht und Gesetz und ist darüber hinaus ganz sicher nicht bereit, eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren zu riskieren.“



Warnung der Jäger

Mit Verweis auf die steigende Zahl an Nutztierrissen sagt Dammann-Tamke aber auch: „Wenn sich die Bevölkerung in einer Region allein gelassen fühlt mit dem Problem Wolf, dann sind solche Reaktionen wie ein illegaler Abschuss alles andere als verwunderlich.“ Das müsse all denjenigen klar sein, die sich „gegen ein gezieltes Wolfsmanagement“ stellten. Das würde mittel- und langfristig auch eine Bestandsregulierung der Raubtiere bedeuten.

Sprich: den behördlich genehmigten Abschuss einzelner Wölfe oder ganzer Rudel. Bislang geschieht das nur, wenn Raubtiere mehrfach nachweislich Schutzvorrichtungen überwunden und Nutztiere gerissen haben. Vier Mal wurden deswegen in diesem Jahr bereits Wölfe erschossen – der Ärger war zumindest in Kreisen der Naturschützer und Wolfsfreunde jedes Mal riesig.



So oder so gilt: Der Mensch ist die einzige reale Gefahr für den Wolf in freier Wildbahn. 64 der Raubtiere wurden illegal geschossen; das ist Todesursache Nummer zwei und damit deutlich vor den acht amtlich genehmigten Entnahmen sogenannter Problemwölfe. Todesursache Nummer eins ist der Straßenverkehr: Ganze 462 Tiere starben bislang nach einem Zusammenprall mit Fahrzeugen.

David Ebener