Demonstranten in Kolumbien greifen Kongress an

Demonstranten protestieren in Kolumbien weiter.

Fernando Vergara/AP/dpa

Bogotá. Seit Tagen demonstrieren Kolumbianer zunächst gegen eine Steuerreform, nun haben sie weitergehende Ziele. Immer wieder überschattet Gewalt die Proteste, mehrere Menschen sind bisher gestorben.

Bei den Protesten in Kolumbien ist es vor allem in der Hauptstadt Bogotá wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.Im Sender „Citytv“ und in einem Video der Zeitung „El Espectador“ war am Mittwoch zu seh