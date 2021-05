Angehörige eines an den Folgen des Coronavirus Verstorbenenen sammeln in Neu Delhi Holz für die Einäscherung.

Manish Rajput/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Neu Delhi . Die Not ist groß in Indien. Es fehlt an Krankenhaus-Betten und an Sauerstoff-Versorgung. Und die Zahl der Corona-Infektionen schnellt hoch. Erste Hilfslieferungen aus anderen Ländern sind angekommen.

Indien hat seit Pandemiebeginn mehr als 20 Millionen Corona-Infektionen erfasst. Das zeigen Zahlen des Gesundheitsministeriums am Dienstag. In den vergangenen 24 Stunden haben sich demnach mehr als 357.000 Menschen nachweislich mit dem Coro