Debatte um Rechte für Geimpfte: Entscheidung steht an

Rechte für Geimpfte: Die Kritik an den Plänen dauert an.

Sebastian Gollnow/dpa

Berlin. Es könnte schnell gehen: Noch in dieser Woche entscheiden Bundestag und Bundesrat möglicherweise über Rechte für Geimpfte. Doch die Kritik an den Plänen dauert an - aus unterschiedlichsten Gründen.

Die geplante bundesweite Rücknahme bestimmter Freiheitseinschränkungen für vollständig gegen Corona geimpfte Menschen sorgt weiter für kontroverse Diskussionen.Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert fälschungssichere Dokumente, die Gene