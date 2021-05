Botschaften in Myanmar fordern Freilassung von Journalisten

Myanmarische Demonstranten in Taiwan.

Chiang Ying-Ying/AP/dpa

Rangun. Mehreren Medien wurde in Myanmar bereits die Lizenz entzogen, Dutzende Journalisten wurden von der Militärjunta inhaftiert. Diplomataische Vertretungen in dem Land fordern mit Nachdruck ihre Freilassung.

Am Internationalen Tag der Pressefreiheit haben zahlreiche diplomatische Vertretungen in Myanmar die Freilassung der festgenommenen Journalisten und ein Ende der Restriktionen für die örtlichen Medien gefordert. „Während Journalisten und Me