Tourismusbeauftragter glaubt an Sommerurlaub in Deutschland – und Europa

Im Sommer dürfte nicht nur die Modellregion Schlei/Eckernförde (Foto), sondern ganz Deutschland wieder den Tourismus fördern, meint Bareiß.

imago images/penofoto/Guenter Nowack

Berlin. In den kommenden Wochen dürfte sich die Corona-Lage so entspannen, dass Urlaub im In- und Ausland "gut möglich" ist, meint der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung.

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, ist guter Dinge, dass die Deutschen im Sommer innerhalb Europas Urlaub machen können. "Ich bin recht optimistisch, dass der Sommerurlaub in Deutschland und Europa mit entsprechend