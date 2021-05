Dominic Raab, britischer Außenminister, kommt in der Londoner Downing Street 10 an.

Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

London. Großbritannien ist Gastgeber des diesjährigen G7-Gipfels in Cornwall. Außenminiser Dominic Raab will die Gelegenheit nutzen, auch die Beziehungen mit Japan enger zu knüpfen.

Vor einem Treffen der G7-Außenminister in London will Gastgeber Großbritannien seinen neuen Fokus auf engere Bindungen mit Asien schärfen. Der britische Außenminister Dominic Raab will sich am Montag laut Ankündigung seines Ministeriums mit