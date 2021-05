Kein Trost, kaum Hoffnung: Die Corona-Situation in Indien ist außer Kontrolle - ein Angehöriger einer infolge einer Covid-Erkrankung verstorbenen Frau bricht während der Einäscherung zusammen.

Nazim Ali Khan/ZUMA Wire/dpa

Neu Delhi. Das indische Gesundheitsministerium hat 3689 Todesfälle binnen 24 Stunden registriert - ein neuer, trauriger Rekord. Erste Hilfe aus Deutschland ist in Neu Delhi angekommen.

In Indien sind an einem Tag noch nie so viele Menschen in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. 3689 Todesfälle wurden nach Daten des Gesundheitsministeriums vom Sonntag registriert. Erst am Samstag hatte Indien mit seinen über 1,3 Mill