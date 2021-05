Johnson will vor Wahlen Optimismus verbreiten

Der britische Premierminister Boris Johnson versucht, im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie Optimismus zu verbreiten.

Paul Ellis/PA Wire/dpa

London. Der britische Premierminister Boris Johnson musste während der Corona-Pandemie viel Kritik einstecken. Nun versucht er, in einem Gastbeitrag für eine Zeitung Optimismus zu verbreiten.

Kurz vor einem Superwahltag in Großbritannien hat der angeschlagene Premierminister Boris Johnson versucht, im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie Optimismus zu verbreiten. In einem Beitrag für die „Mail on Sunday“ schrieb er: „Woche für W