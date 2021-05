Verzweiflung pur: Die Verwandte eines Corona-Opfers trauert in einem Krematorium. Krematorien wie Krankenhäuser in Indien sind vollkommen überlastet.

Channi Anand/AP/dpa

Neu-Delhi. Das ist mehr als jedes andere Land bislang innerhalb eines Tages verzeichnen musste - und zugleich der neunte Höchstwert in Folge in Indien. Auch beim Impfen gibt es keine guten Nachrichten.

Indien hat weltweit als erstes Land an einem Tag mehr als 400 000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Im selben Zeitraum starben 3523 Menschen in Verbindung mit Covid-19, wie aus Zahlen des Gesundheitsministeriums vom Samstag he