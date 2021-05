Berlin: Bei der "Demonstration zum revolutionären 1. Mai" wird Pyrotechnik gezündet und mit Böllerm auf Polizisten geworfen.

Berlin/Hamburg. Am Tag der Arbeit demonstrieren die Gewerkschaften, aber auch viele andere Gruppen. Für die Polizei ist es ein schwieriger Einsatztag. Die Corona-Pandemie kommt erschwerend hinzu.

Mehrere Tausend Menschen sind am Abend des 1. Mai trotz Corona-Pandemie in Berlin auf die Straße gegangen. Der Protestzug linker und linksradikaler Gruppen startete am Hermannplatz in Neukölln. Die Polizei ging nach anfänglicher Schätzung v