1. Mai 2021: Schon am Freitagabend gab es erste Demos. Eine Teilnehmerin wird während der Demonstration von Revolutionäre 1.-Mai-Kundgebung "Klassenfest" von Polizisten an der Sternschanze (Hamburg) fest gehalten.

Axel Heimken/dpa

Berlin/Hamburg. Am Tag der Arbeit demonstrieren die Gewerkschaften, aber auch viele andere Gruppen. Für die Polizei ist es ein schwieriger Einsatztag. Die Corona-Pandemie kommt erschwerend hinzu.

Am Tag der Arbeit ist die Polizei nicht nur auf der traditionellen DGB-Hauptkundgebung – diesmal in Hamburg –, sondern vielerorts durch zahlreiche weitere Demonstrationen gefordert. Ein Schwerpunkt ist dabei am Samstag erneut Berlin, w