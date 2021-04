Zwei Personen halten während einer Demonstration linker und linksradikaler Gruppen durch Wedding zwei brennende Rauchfackeln auf einem Balkon.

Christophe Gateau/dpa

Berlin. In Berlin startete der erste Protestzug zum 1. Mai. Zahlreiche weitere Demonstrationen wurden zum Wochenende angekündigt. Die Polizei erwartet eine „anspruchsvolle Einsatzlage“.

Hunderte Menschen demonstrieren in Berlin-Wedding gegen den Kapitalismus und für gesellschaftlichen Veränderungen. Der Protestzug mit überwiegend jungen Teilnehmern startete am Abend am Leopoldplatz.Polizisten begleiteten die Demonstration,