Bundeswehr-Auftrag in Afghanistan „ist beendet“

Ein Soldat im nordafghanischen Masar-i-Scharif im Camp Marmal.

Michael Fischer/dpa

Berlin. Der deutsche Truppenabzug läuft. Aber noch sind mehr als 1000 Soldaten in Afghanistan, und in den nächsten Wochen lauern besondere Gefahren. Die Bundeswehr ist vorbereitet.

Die Bundeswehr hat nach fast 20 Jahren in Afghanistan am Freitag offiziell mit dem Abzug begonnen. „Unser Auftrag in Afghanistan ist beendet“, teilte das Verteidigungsministerium mit.Bis spätestens September soll die Nato-Mission „Resolute