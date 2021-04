Gepriesen sei der antipandemische Schutzwall!

Nur wenig Verkehr am Abend rund um die Binnenalster in Hamburg. In der Hansestadt gilt eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr.

dpa/Georg Wendt

Osnabrück. Der Newsletter von Burkhard Ewert gibt den Bürgern in der Fläche eine Stimme - dem „Rest der Republik“.

Ich weiß wenig über das Leben in der DDR. Kurz nach der Wende habe ich eine Weile in Rostock gewohnt. In Studium und Beruf und auch privat habe ich mich immer wieder mit Ostdeutschland befasst. Ein Teil der Familie wohnt in Sachsen-Anhalt,