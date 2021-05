Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen (M.) kandidiert für die CDU für den Bundestag. Seine Nominierung führt bei einem ehemaligen Staatssekretär aus Berlin zum Austritt aus der Partei.

dpa/Michael Reichel

Berlin/Suhl. Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen will für die CDU Südthüringen in den Bundestag einziehen. In der Partei sorgt die Nominierung für heftige Kritik.

Wegen der Nominierung des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen als Kandidat für den Deutschen Bundestag kehrt ein prominenter CDU-Politiker der Partei nach 33 Jahren Zugehörigkeit den Rücken.Ex-Staatssekretär Nicolas Zi