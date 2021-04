Bundesregierung will beim Klimaschutz zügig nachlegen

„Beim Klimaschutz muss schnell mehr passieren, damit wir vor 2050 klimaneutral werden“: Olaf Scholz.

Kay Nietfeld/dpa

Berlin. Eine Ohrfeige für die Politik: so wurde das Klima-Urteil des Bundesverfassungsgerichts von vielen gewertet. Die Koalition will nun reagieren. Aber können sich CDU, CSU und SPD zur Wahl noch zusammenraufen?

Die Bundesregierung will beim Klimaschutz nach dem wegweisenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts zügig nachlegen.Sie strebt noch in dieser Legislaturperiode eine Reform des Klimaschutzgesetzes an. Dabei sollen über das Jahr 2030 hinaus