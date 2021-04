Rekord: Spahn meldet erstmals über eine Million Impfungen an einem Tag

Jens Spahn vermeldet einen neuen Impfrekord.

imago images/photothek/Thomas Koehler

Berlin. Jeder Vierte hat schon einen Piks: Am Mittwoch wurden in Deutschland erstmals mehr als eine Million Dosen verimpft.

Das sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag in Berlin. Zugleich sei damit erstmals an einem Tag mehr als ein Prozent der Bevölkerung geimpft worden. Insgesamt haben demnach nun mehr als ein Viertel aller Bundesbürger