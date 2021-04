Biden vs. Trump: Wer hat in den ersten 100 Tagen mehr Irrtümer verbreitet?

US-Präsident Biden macht vollmundige Versprechungen – zu vollmundige?

imago images/ZUMA Wire/Jonathan Ernst

Washington. Biden will die USA mit großen Plänen wieder auf Vordermann bringen. Was ist dran an den markigen Worten des Präsidenten?

US-Präsident Joe Biden hat seine Regierung in den höchsten Tönen gelobt und um Zustimmung für seine ambitionierten politischen Vorhaben geworben. In seiner ersten Rede vor beiden Kammern des US-Parlaments übertrieb er an manchen Stellen ode