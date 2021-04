Umfrage-Schock für Söders CSU in Bayern

CSU-Chef Markus Söder befindet sich mit seiner Partei in Bayern im Umfragetief.

dpa/Peter Kneffel

München. Die CSU befindet sich laut einer neuen Umfrage in Bayern im freien Fall – sogar die Regierungsmehrheit wackelt.

Würde am Sonntag in Bayern ein neuer Landtag gewählt, käme die CSU einer Umfrage zufolge auf 36 Prozent. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Befragung des Instituts Insa für die "Bild"-Zeitung hervor. Die Grünen kämen auf 24 Pro