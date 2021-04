Sexuelle Gewalt in der Schule: Betroffene sollen sich melden

Statistisch betrachtet sitzen in jeder Schulklasse ein bis zwei Kinder oder Jugendliche, die sexuelle Gewalt erlebt haben.

Marijan Murat/dpa

Berlin. Welche Rolle spielt sexuelle Gewalt in Schulen? Um das zu erforschen werden Betroffene aufgerufen, sich zu melden.

Worum geht es bei dem Projekt und was ist jetzt schon zu dem Thema bekannt? Ein Überblick:Aufarbeitung von Missbrauch in Schulen: Worum geht es? Sexuellen Missbrauch verbinden viele mit der Kirche. Aber auch in anderen Bereichen der Gesells