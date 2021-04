Markus Söder kündigte Lockerungen für Geimpfte in Bayern an.

München. Ob ein negativer Test oder der Impfpass mit einer bestätigten Corona-Impfung – Bayern will hier keinen Unterschied mehr machen. Am 28. Mai soll über ähnliche Maßnahmen auf Bundesebene beraten werden.

Vollständig Geimpfte werden in Bayern ab Mittwoch negativ auf Corona Getesteten gleichgestellt. Das hat das Kabinett am Dienstag in München beschlossen. Der Freistaat setzt damit diesen Punkt früher um als der Bund. In der Praxis bedeutet d