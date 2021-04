Zwei Rentner auf einer Bank in Dresden. Im Osten gibt es eine minimale Erhöhung der Rente.

Sebastian Kahnert/dpa

Berlin. Schlechte Nachrichten für Rentner im Westen: Die Altersbezüge werden in diesem Juli nicht wie in den vergangenen Jahren üblich erhöht.

Das Bundeskabinett hat die geplante Renten-Nullrunde im Westen in diesem Jahr beschlossen. Die Altersbezüge im Westen werden in diesem Juli nicht wie in den vergangenen Jahren üblich erhöht. Im Osten soll es nur eine Mini-Erhöhung von 0,72