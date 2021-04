Rebellenangriff auf Militärstützpunkt: Kämpfe in Myanmar

Ein Soldat aus Myanmar an der Grenze zu Thailand. Seit Jahren kommt es in der Region zu Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Rebellen.

Lynn Bo Bo/EPA/dpa

Naypyidaw. Myanmar kommt nicht zur Ruhe: Seit dem Putsch des Militärs demonstrieren Tausende gegen die Junta. Zugleich bombardiert die Armee Gebiete ethnischer Minderheiten. Nun schlagen diese zurück.

Kämpfer einer Rebellengruppe in Myanmar haben nach eigenen Angaben an der Grenze zu Thailand einen Militärstützpunkt angegriffen und eingenommen. Streitkräfte der ethnischen Minderheit der Karen-Volksgruppe hätten den Armeeposten am frühen