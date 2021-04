Brutaler rassistischer Angriff auf Jugendlichen in Erfurt

Der rassistische Vorfall ereignete sich in einer Straßenbahn in Erfurt.

Martin Schutt/dpa/Symbolbild

Erfurt. In einer Erfurter Straßenbahn beschimpft ein Mann einen Jugendlichen und attackiert ihn. Durch Zeugenhinweise konnte der polizeibekannte Mann identifiziert werden.

In Erfurt hat laut Polizei ein 40-Jähriger einen 17 Jahre alten Syrer in einer Straßenbahn rassistisch beleidigt, bedroht, bespuckt und brutal angegriffen. Dem Täter gelang zunächst unerkannt die Flucht, doch „durch die am Tatort gewonnenen