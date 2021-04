Annalena Baerbock erzählt bei "Anne Will" von ihren Plänen. Kritik lächelt sie weg, oder versucht sie zu entkräften.

imago images/Jürgen Heinrich

Berlin. Annalena Baerbock umreißt, was bei der Wahl einer grünen Regierung auf Deutschland zukäme.

Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will" ihre Wahlkampflinie skizziert – und versucht, ihre Unerfahrenheit zu relativieren. Dabei räumte die 40-Jährige ein, dass ihr Regierungserfahru