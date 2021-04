Festnahmen und Verletzte bei Zusammenstößen in Jerusalem

Israelische Sicherheitskräfte nehmen bei Zusammenstößen in der Altstadt von Jerusalem einen Mann fest.

Ilia Yefimovich/dpa

Jerusalem. Neue Unruhen, wieder Verletzte, wieder Zorn und Wut: Erneut ist es in Jerusalem zu Auseinandersetzungen zwischen arabischen Jugendlichen und Sicherheitskräften gekommen.

Bei neuen Zusammenstößen in Jerusalem hat es am Samstagabend Verletzte und Festnahmen gegeben. Hunderte Palästinenser lieferten sich in der Nähe des Damaskus-Tors zur Altstadt Konfrontationen mit der Polizei.Die Demonstranten warfen nach Po