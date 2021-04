Anhänger der sozialistischen Partei Albaniens bei einer Wahlkampfveranstaltung.

Visar Kryeziu/AP/dpa

Tirana. Politisch ist Albanien tief gespalten, Korruption und Armut erschweren den Bürgern das Leben. Nun kämpft Regierungschef Rama, von der Opposition des Wahlbetrugs bezichtigt, um eine dritte Amtszeit.

In Albanien hat die Parlamentswahl begonnen. Rund 3,6 Millionen Bürger sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. In den Meinungsumfragen liegt die Sozialistische Partei (PS) von Ministerpräsident Edi Rama vorne. Nach fast acht Jahren an