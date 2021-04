Biden-Aussage zu Massakern an Armeniern verärgert Ankara

Verärgert über US-Präsident Bidens Aussage: Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu.

-/Pool Turkish Foreign Ministry/AP/dpa

Washington. Seit Jahrzehnten vermeiden US-Präsidenten, die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord zu bezeichnen. Joe Biden bricht damit und hat nun den Nato-Partner Türkei verärgert.

Trotz Warnungen der Türkei hat US-Präsident Joe Biden die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich während des Ersten Weltkrieges als Völkermord anerkannt und damit für Missstimmung in Ankara gesorgt.„Das amerikanische Volk ehrt all j