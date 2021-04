USA erkennen Massaker an Armeniern als Völkermord an

Mit der Anerkennung der Massaker als Völkermord hat Biden ein Wahlkampfversprechen eingelöst.

Andrew Harnik/AP/dpa

Washington. Ankara hatte Washington vor diesem Schritt gewarnt. Doch für US-Präsident Biden war es die Einlösung eines Versprechens: Die USA haben die Gräueltasten an Armeniern im Ersten Weltkrieg als Völkermord anerkannt.

Trotz Warnungen der Türkei hat US-Präsident Joe Biden die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich während des Ersten Weltkrieges als Völkermord anerkannt.„Das amerikanische Volk ehrt all jene Armenier, die in dem Völkermord, der heut