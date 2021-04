Terror in Frankreich: Suche nach möglichen Komplizen

Absperrungen rund um den Tatort.

Michel Euler/AP/dpa

Rambouillet. Nach dem kaltblütigen Mord an einer Polizeimitarbeiterin herrcht in Frankreich Entsetzen. Mehrere Umstände der Tat deuten auf einen islamistischen Hintergrund hin.

Nach der mutmaßlichen Terrorattacke auf eine Polizeimitarbeiterin in der Nähe von Paris suchen Ermittler nach möglichen Hintermännern des Tatverdächtigen.Polizisten nahmen am Freitagabend drei Menschen aus dem Umfeld des 36-Jährigen in Gewa