Terror in Frankreich: Mögliche Komplizen gesucht

Polizisten und Feuerwehrleute stehen in der Nähe der Polizeistation in Rambouillet.

Bertrand Guay/AFP/dpa

Rambouillet. Ein Mann ermordet eine Polizeimitarbeiterin kaltblütig mit einem Messer. Frankreich reagiert entsetzt. Vieles deutet auf einen islamistischen Hintergrund hin. Aber es gibt viele Fragezeichen.

Nach der mutmaßlichen Terrorattacke auf eine Polizeimitarbeiterin in der Nähe von Paris suchen Ermittler nach möglichen Hintermännern des Tatverdächtigen.Polizisten nahmen am Freitagabend drei Menschen aus dem Umfeld des 36-Jährigen in Gewa