Viele Innenstädte waren letzte Nacht menschenleer: Zum ersten Mal greift seit Mitternacht die Corona-Notbremse.

Christoph Schmidt/dpa

Berlin. Seit Mitternacht gilt das erweiterte Infektionsschutzgesetze. Damit scheinen die Lockdown-Maßnahmen erstmal geregelt. Am Montag wird sich die Ministerpräsidentenkonferenz einem anderen wichtigen Corona-Thema zuwenden.

In zahlreichen Städten und Landkreisen gilt seit Mitternacht die Corona-Notbremse des Bundes. In den betroffenen Gebieten, wo die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag über dem Wert von 100 lag, gilt zwischen