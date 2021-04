Indien: Im einwohnermäßig zweitgrößtem Land der Erde ist die Corona-Situation außer Kontrolle.

dpa

Delhi. Explodierende Zahlen an Neuinfektionen und das Gesundheitssystem am Rande des Kollaps: In Indien gerät die Corona-Pandemie völlig außer Kontrolle. Das hat auch Folgen für die Impfstoffverteilung.

Als der Test ergab, dass Ravi (Name geändert) Corona hat, rannte der Tagelöhner davon und verschwand in den engen Gassen des Slums Lalbagh in der indischen Megacity Delhi. Der 38-Jährige wollte sich nicht in eines der Quarantäne-Zentren des