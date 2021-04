Leerer Hörsaal: Die Wissenschaftsminister befürchten, dass es zu einer „eingeschränkte(n) Studierbarkeit des Semesters in vielen Studiengängen“ kommen könnte.

Caroline Seidel/dpa

Berlin. Die sogenannte Bundes-Notbremse lässt auch für Bildungseinrichtungen wenig Spielräume: Erreichen die Corona-Ansteckungszahlen bestimmte Werte, muss geschlossen werden. Für bestimmte Bereiche soll es aber doch Ausnahmen geben.

Auch bei Überschreiten der in der Bundes-Notbremse festgelegten Corona-Zahlen sollen an den Hochschulen bestimmte Präsenzveranstaltungen weiter möglich bleiben.Das geht aus einem Brief der Wissenschaftsminister der Bundesländer an Bundesbil