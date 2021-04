Israelische Bereitschaftspolizei verhaftet während Zusammenstößen in der Nähe des Damaskustors einen palästinensischen Mann.

Mahmoud Illean/AP/dpa

Jerusalem. Offenbar hat eine Veranstaltung von rechten Israelis die Auseinandersetzungen in Jerusalem entfacht. Die Lage im Fastenmonat Ramadan ist angespannt.

Bei Zusammenstößen sind in Jerusalem Dutzende Verdächtige vorläufig festgenommen worden. Wie die israelische Polizei weiter mitteilte, dauerten die Unruhen in der Nacht zum Freitag über Stunden an. Hunderte Sicherheitskräfte seien an mehrer