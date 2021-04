Ein Ganztagsanspruch für alle Grundschüler deutschlandweit soll kommen.

Berlin. An die Kinderbetreuung in der Kita soll sich nahtlos eine ganztägige Betreuung in der Grundschule anschließen. Der Gesetzentwurf dazu liegt nun vor. Aber die Zeit für die Umsetzung wird knapp.

Kinder, die ab dem Schuljahr 2025/2026 in Deutschland eingeschult werden, sollen in den ersten vier Schuljahren einen Rechtsanspruch auf eine ganztägige Betreuung bekommen.Das geht aus einem gemeinsamen Entwurf für ein "Ganztagsförderungsge