Vor dem Klimagipfel: US-Präsident Joe Biden erklärt den Kampf gegen die Erderwärmung zur Priorität.

Andrew Harnik/AP/dpa

Washington. Krisengipfel in der Krise: In der Corona-Pandemie will US-Präsident Joe Biden den Blick wieder auf den Klimaschutz richten. Er hat den Kampf gegen die Erderwärmung zur Priorität erklärt.

US-Präsident Joe Biden kommt an diesem Donnerstag und Freitag mit 40 Staats- und Regierungschefs zu einem Online-Klimagipfel zusammen.Das Treffen soll die Dringlichkeit und den wirtschaftlichen Nutzen von stärkeren Klimaschutzmaßnahmen auf