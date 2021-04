Putin setzt auf Patriotismus als Problemlöser

Präsident auf Riesenleinwand: Liveübertragung von Wladimir Putins Rede zur Lage der Nation an der Fassade eines Hotels in Moskau.

Anton Novoderezhkin/imago images/ITAR-TASS

Osnabrück. In seiner Rede zur Lage der Nation spart Russlands Präsident nicht mit Eigenlob - es bleibe aber noch viel zu tun.

Wladimir Putins Sachstandsbericht zur Lage der Nation in Corona-Zeiten mangelte es nicht an Eigenlob. Der Umgang mit der Pandemie habe gezeigt, zu was Politik und Gesellschaft fähig seien, wenn man nur zusammenstehe, pragmatisch und vor