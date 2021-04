Mehr als 100 Festnahmen bei Pro-Nawalny-Demos in Russland

Unter den Festgenommenen ist auch Ljubow Sobol: Die Juristin ist eine enge Mitarbeiterin von Kremlkritiker Nawalny.

Dmitry Golubovich/TASS/dpa

Moskau. Bei Protesten gegen den Umgang der russischen Regierung mit dem inhaftierten Kremlkritiker greift der Staatsapparat hart durch. Auch zwei führende Mitarbeiterinnen Nawalnys wurden in Gewahrsam genommen.

Bei Protesten gegen die Inhaftierung des Kremlgegners Alexej Nawalny hat es in Russland erste Festnahmen gegeben.Das Bürgerrechtsportal Owd-Info zählte am Mittwochnachmittag schon mehr als 100 Fälle - darunter in mehreren sibirischen Städte