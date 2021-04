Laschet will auf Basis zugehen - Union stürzt in Umfrage ab

Der Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet muss seine CDU und die Schwesterpartei CSU wieder vereinen.

Kay Nietfeld/dpa

Berlin. Der Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union hat Wunden geschlagen. Nun versucht der CDU-Chef Laschet, die Reihen wieder zu schließen. Doch eine Umfrage verheißt nichts Gutes.

Nach dem erbitterten Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union will CDU-Chef Armin Laschet auf die Kritiker in den eigenen Reihen zugehen und CSU-Chef Markus Söder eng einbinden.In der ARD kündigte Laschet an, in den nächsten Tagen das