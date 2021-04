Armin Laschet, Kanzlerkandidat der Union.

imago images/photothek

Berlin. "Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen", sagt CSU-Generalsekretär Markus Blume. Die Reaktionen auf die Kanzlerkandidatur von Armin Laschet.

In dem offen ausgetragenen Machtkampf um die Kanzlerkandidatur hat sich CDU-Chef Armin Laschet gegen den CSU-Vorsitzenden Markus Söder durchgesetzt. Söder erklärte am Dienstag in München seinen Verzicht und sagte Laschet die Unterstützung s