CDU-Vorstand will Laschet als Kanzlerkandidaten – wie geht es nun weiter?

Der CDU-Vorstand hat sich mit großer Mehrheit hinter seinem Parteichef Armin Laschet (r.) versammelt. Doch gibt es für CSU-Chef Markus Söder vielleicht noch eine Hintertür?

dpa/Michael Kappeler

Berlin. In einer denkwürdigen Sondersitzung hat sich der CDU-Vorstand mit großer Mehrheit hinter seinem Parteichef Armin Laschet versammelt. Reicht das für das Ende im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur? Mittags will sich Markus Söder äußern, am Nachmittag ist eine Sitzung der Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU geplant.

Nach dem Votum des CDU-Vorstands für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten muss sich an diesem Dienstag zeigen, ob der Machtkampf in der Union damit tatsächlich beendet ist. Das Führungsgremium der CDU stellte sich am frühen Dienstagmorgen na