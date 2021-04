Walter Mondale war von 1977 bis 1981 Stellvertreter des US-Präsidenten Jimmy Carter.

dpa/Susan Walsh

Washington. Jimmy Carter würdigte ihn als den bisher "besten Vizepräsidenten in der Geschichte" der USA: Walter Mondale ist tot.

Der frühere US-Vizepräsident Walter Frederick Mondale ist tot. Er sei im Alter von 93 Jahren zu Hause in seiner Heimatstadt Minneapolis gestorben, teilte seine Familie am Montag (Ortszeit) in einer Erklärung an US-Medien mit. Mondale, von s