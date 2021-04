Was die Anne-Will-Talkshow über den Polit-Zirkus verrät

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) musste sich im ARD-Politik-Talk von Anne Wille harter Kritik stellen. Thema der Runde war "Streit um die Bundesnotbremse - lässt sich die dritte Welle so brechen?"

imago-images/Jürgen Heinrich

Berlin. Die Intensivstationen sind überfüllt, die Corona-Auflagen werden strenger und viele Bürger sind sauer auf die Politik. Moderatorin Anne Will fragte deshalb im ARD-Talk, wie man die dritte Corona-Welle brechen kann. Die Antworten sind völlig verschieden – nur bei einer Sache ist man sich einig. Eine TV-Kritik.

Wie schafft man es denn nun endlich, die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen? Braucht man wirklich die viel kritisierte Notbremse, also deutschlandweite strengere Regeln, sobald sich die Lage verschlechtert? Am Mittwoch soll der Bundes